Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 00:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Merkez Valisi Hüseyin Avni Coş, İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Coş, en son Sakarya Valisi olarak görev yapmıştı.
Hüseyin Avni Coş, akşam saatlerinde İstanbul İstinye'deki evinde fenalaştı. Haber verilmesi üzerine adresine sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yapılan ilk müdahalenin ardından İstinye'deki özel bir hastaneye kaldırılan Vali Coş, yapılan tüm müdahalere rağmen kurtarılamadı.
62 yaşındaki Coş, sırasıyla Bingöl, Aksaray, Kırklareli, Aydın, Adana ve Sakarya illerinde Valilik görevinde bulunmuştu.
Hüseyin Avni Coş, Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 2017'de Merkez Valiliğine atanmıştı.
Etiketler: İstanbul Sakarya Resmi Gazete
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