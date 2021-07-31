Konya'nın Meram ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından ateşe verildiği belirtilen evdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Twitter adresinden açıklama yaptı:

"Konya’da gerçekleşen menfur cinayetler başsavcılık talimatları çerçevesinde çok yönlü soruşturulmaktadır. Olayı yakından takip ediyoruz. Provokatif yönlendirmelerin aksine olayın etnik veya ideolojik bir saikle gerçekleştiğine dair bir bulgu söz konusu değil."

Konya’da gerçekleşen menfur cinayetler başsavcılık talimatları çerçevesinde çok yönlü soruşturulmaktadır. Olayı yakından takip ediyoruz. Provokatif yönlendirmelerin aksine olayın etnik veya ideolojik bir saikle gerçekleştiğine dair bir bulgu söz konusu değil. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) July 30, 2021

Soylu: Olay 11 yıllık bir husumetin devamı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadaki bir takım iddialara tepki göstererek, olayın siyasallaştırılmaya çalışıldığının altını çizdi. Soylu, "Olayın Türk-Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı söz konusu değildir. Olay 11 yıllık bir husumetin devamıdır. Olayın failleri kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilecektir. " dedi.

Altun: Cumhurbaşkanımız çalışmaları yakından takip ediyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, olaya tepki gösterdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, bu elim olayın aydınlatılması için yapılan çalışmaları yakından takip etmektedir. Faillerin en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilmeleri için olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmektedir. Toplumu bölmek ve halkı birbirine düşürmek için bu vahşi olayı istismar etmeye çalışan fırsatçı ve sorumsuz şahısları itidale davet ediyoruz. Medyamızı ve kamuoyumuzu olayla ilgili yaratılan bilgi kirliliği konusunda dikkatli olmaya çağırıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki birlik ve beraberliğimizi ne bölücü unsurlar, ne de böylesi elim bir hadiseyi istismar etmeye çalışan kötü niyetliler bozabilir. Biz biriz, beraberiz, Türkiye'yiz."