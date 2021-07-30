Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Birleşmiş Milletler'in, Afganistan’ın Herat kentinde bulunan ana yerleşkesine bugün (30 Temmuz) gerçekleştirilen saldırıda, bir polis memurunun hayatını kaybettiği ve yaralıların bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Afganistan’da barışın sağlanması ve insani durumun iyileştirilmesi için çaba gösteren Birleşmiş Milletleri hedef alan bu menfur saldırıyı kınıyor, hayatını kaybeden memurun ailesine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” denildi.

Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu (UNAMA), Herat'taki ofisin muhalif grupların havanlı saldırısına uğradığını açıkladı.

Saldırı sonucu 1 Afgan koruma yaşamını yitirirken, diğer korumalar da yaralandı.