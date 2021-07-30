Konya'nın Meram ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından ateşe verildiği belirtilen evdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadaki bir takım iddialara tepki göstererek, olayın siyasallaştırılmaya çalışıldığının altını çizdi. "Olayın Türk-Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı söz konusu değildir." dedi:

"Bunun Türk-Kürt meselesiyle ilgili bir tarafı yok"

"Böyle bir acı haberin gelmesi başka bir acı üzerine acının yaşanmasıdır. Burada her olayın istismar edildiği, siyasallaştırılmaya çalışıldığı gibi bu katliam da bu menfur saldırı da bu alçak tertip de istismar edilmeye çalışılmaktadır. Bunun Türk-Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı söz konusu değildir. Bunu bu meseleye çekmek bu saldırı kadar tehlikelidir, bu saldırı kadar hem kınanacak hem de alçak bir değerlendirme olarak nitelendirilecek bir anlayıştır. Bu memleketin kardeşliğiyle kimse uğraşmasın."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Her olayın istismar edildiği gibi maalesef siyasallaştırılmaya çalışıldığı gibi Konya’daki bu katliam da, bu menfur saldırı da, bu alçak tertip de ifade etmem gerekir ki istismar edilmeye çalışılmaktadır. https://t.co/IvXjrCJbyJ pic.twitter.com/5EP05PJQ78 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 30, 2021

"2010 yılından beri gerçekleşen bir husumetin devamı"

Bir takım sosyal medya mahvillerinde bu memleketi bu milleti birbirine düşürmek için bir çabayı içeriden dışarıdan birileri körüklemektedir. Ne şekilde olursa olsun bu istismarı sağlamaya çalışan insanların kötü niyetleri ortadadır. Başımız sağolsun, geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Meseleyi tekrar altını çizerek söylüyorum, 2010 yılından beri gerçekleşen bir husumetin devamıdır. 11 yıldır maalesef devam eden bir şey. Ne kadar sapkın bir anlayış ve ne kadar insanlık dışı bir davranış ki 11 yıldır bu husumet devam ediyor. Bundan 4-5 ay önce bir tartışma söz konusu olmuş. Bunların hepsi güvenlik güçlerimize intikal etmiş. Ondan önce de çeşitli tartışmalar söz konusu olmuş."

"Provokasyona yönelik anlayış"

"Bu ülkenin birliğinin ortadan kalkmasına yönelik her saldırı bilinmelidir ki bizim birliğimizi ve beraberliğimizi çok daha artıracaktır. Buna etnik köken üzerinden yapılan değerlendirmelerin tamamı da hem istismara, hem provokasyona yönelik anlayışın kendisidir. İnşallah en yakın zamanda katilin adalete teslim olduğu haberini verebilme fırsatı olduğu düşüncesindeyim.

Tekrar Allah rahmet eylesin, ailenin yakınlarına sabır diliyorum. İnşallah onlara da yakın zamanda katilin yakalanma haberini verebilmek nasip olur."