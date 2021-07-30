Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınıyla ilgili çalışmaları yerinde takip etti, son durumu gazetecilerle paylaştı.

Ersoy konuşmasında şunları söyledi:

"Hava şartları çok kötü. Çok kuru ve rüzgarlı bir hava var. Yangın yerleşim yerlerinden uzakta. Kurumlar çok iyi örgütlenmiş durumda. Askeri üsten de çok büyük bir takviye geldi. Emniyet güçlerimizden TOMA'lar dahil elimizdeki tüm ekipmanla yangın bölgesini kontrol altına almaya çalıştık. Şuanda iki noktada sıkıntımız var. Ekiplerimiz 24 saat çalışıyor, kontrol altında tutup yarın sabaha hazırlayacağız inşallah, yangını yarın boğmaya çalışacağız. Beni en çok sevindiren ekiplerimizin çok özverili çalışması, halkımızın gönüllü bir şekilde nöbet tutuyor, ekiplerimize her türlü desteği veriyor olması. Biz de inanıyoruz ki çok kısa sürede yangın belasını el birliğiyle atlatacağız diye düşünüyorum."