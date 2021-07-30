Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 22:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Emniyet 'alev püskürten dron' görüntülerini yalanladı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyadan orman yangınlarının sebebi olduğu iddiasıyla paylaşılan dron görüntülerini yalanladı. Yapılan açıklamada görüntülerin Türkiye ile ilgisinin bulunmadığı bildirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve drone olduğu değerlendirilen bir hava aracından alev püskürtüldüğüne ilişkin görüntülerin Türkiye ile ilgisi olmadığını açıkladı.
Açıklamada, "Ülke genelinde yaşanan orman yangınlarının sebebi gibi gösterilmeye çalışılan söz konusu görüntüler, yabancı menşeili bir filmden alınmış ve gerçekmiş algısı yaratılmaya çalışılarak servis edilmiştir." denildi.
Etiketler: Orman Yangını Emniyet Genel Müdürlüğü
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