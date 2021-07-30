Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 21:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı iş yerlerine açıktan işçi alımıyla ilgili çekilen kura sonuçları açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı iş yerlerine açıktan işçi alımıyla ilgili kuralar çekildi, sonuçlar Bakanlığın sosyal medya hesabından açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, kura sonuçlarına "personeltemin.msb.gov.tr" adresinden ulaşabileceği belirtildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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