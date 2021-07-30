Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 18:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Selden etkilenen yerlerde prim borçlarının ödeme süresi uzatıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Artvin, Rize ve Düzce'de selden etkilenen ilçelerde ödeme süresi geçmiş prim borçlarının ödeme süresini 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzattıklarını açıkladı.
Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Artvin, Rize ve Düzce illerimizdeki selden etkilenen ilçelerde ödeme süresi geçmiş prim borçları ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ilişkin prim borçlarının ödeme süresini 31.01.2022 tarihine kadar uzatıyoruz.
Bölgedeki sel felaketinden zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."
Artvin, Rize ve Düzce illerimizdeki selden etkilenen ilçelerde ödeme süresi geçmiş prim borçları ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ilişkin prim borçlarının ödeme süresini 31.01.2022 tarihine kadar uzatıyoruz.— Vedat Bilgin (@vedatbilgn) July 30, 2021
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