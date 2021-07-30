Yurdun batısı ve güneyi alevlere teslim oldu. Türkiye'nin ciğerleri ile birlikte çok sayıda ev ve tarım alanı yandı.

Yangınları söndürme çalışmalarına başta itfaiye ekipleri olmak üzere her yaştan vatandaş katılıyor.

25 yaşındaki Şahin Akdemir de onlardan biriydi. Marmaris'te çıkan orman yangınına gönüllü olarak katıldı. Görevli itfaiye ekiplerine yardım etmek için motosikleti alabildiğine su taşıdı.

Orman Genel Müdürlüğü: İyi ki varsın Şahin

Orman Genel Müdürlüğü de yangına yardım ederken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Şahin Akdemir alevler arasında kalarak can verdi

Ancak Şahin Akdemir kaza yaptığı motosikletiyle alevler arasında kalarak can verdi. Akdemir'in sosyal medya hesabından dün yangın bölgesinden video paylaştığı görüntüde, "Su taşımaya devam. Yangıncılara su taşıyacağız yine. Allah hayırlarımızı kabul eylesin" sözleri yürek yaktı.

Yangında gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıyordu

Bölgeden ayrılmaya çalışırken kaza yapınca alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in, Marmaris'te turizm sektöründe çalıştığı öğrenildi.

Akdemir'in bir ay önce de Görkem Hasdemir'in şehit olduğu Marmaris orman yangınında gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi.