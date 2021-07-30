Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 16:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüştü.
Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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