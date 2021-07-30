Türkiye genelinde 3 gün içinde 22 ilde 71 orman yangını çıkması kuşkuları da beraberinde getirdi. Cumhuriyet Başsavcılıklarının yangınlara ilişkin başlattığı soruşturmalar sürüyor.

Yangınlarla ilgili akla ilk gelen ihtimal ise tedbirsizlik.

Türkiye'nin özellikle güneyi ve güney doğusunun 6 aydır kuraklık yaşadığını, su olmadığını belirten İklim ve Doğa Bilimci Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Doğa kendisi zaten yanmaya hazır. İnsanlar da yeterli derecede hata yapmayı açıklar. Bunların hepsi biriktiği zaman kişilerin yangın çıkartabilmesi çok kolaylaşıyor." dedi.

Yangınlarda sabotaj ihtimali ise diğer öne çıkan bir unsur. Geçmişte terör örgütü PKK'nın böyle eylemler yapıp üstlendiğini hatırlatan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar, "Yoğun tepkilerle karşı karşıya kaldı. 'Ben varım' diyebilmek için o toplumda huzursuzluk, karmaşa, korku gibi duyguları körüklemek ve derinleştirmek için kullanmış olduğu metotlardan bir tanesi kundaklama, sabotaj ve suikastlar." ifadelerini kullandı.

Yangına sebep olanlar 7 yıla kadar hapisle karşılaşabilir

İhmal, sabotaj ya da terör, gerekçesi her ne olursa olsun orman yangını çıkarmanın cezası ağır. Eğer orman yangını tedbirsizlik yüzünden çıkarsa cezası 2 yıl ile 7 yıl arasında. Sabotajda ise en az 10 yıl hapis ve para cezası öngörülüyor.

"İnsanı öldürmekle terör amaçlı orman yakmanın cezası eş değer"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Emel Özbek, "Devlet gücüne karşı suç işlemek amacıyla kurulan bir örgüt faaliyeti kapsamında orman yangına sebep olursa bir kişi müebbet hapis cezası artı 20 bin gün para cezasına çarptırılır. Yani bir insanı öldürmekle terör amaçlı orman yakmanın cezası eş değer durumda." dedi.

Orman yangınına sebep olanlar, can kayıplarından ve yaralanmalardan da ayrıca sorumlu tutuluyor.