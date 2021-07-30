Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Hem yurt içinde hem de sınır ötesinde komandolar teröre geçit vermiyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyadan operasyonun ayrıntılarını paylaştı.
Komandolarımızdan teröriste geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 30, 2021
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek. pic.twitter.com/ZG3R76tiI8
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.
Bakanlık paylaşımında, "Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek. Komandolarımızdan teröriste geçit yok!" mesajı verildi.