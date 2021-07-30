Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Hem yurt içinde hem de sınır ötesinde komandolar teröre geçit vermiyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyadan operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Komandolarımızdan teröriste geçit yok!

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek. pic.twitter.com/ZG3R76tiI8 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 30, 2021

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.

Bakanlık paylaşımında, "Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek. Komandolarımızdan teröriste geçit yok!" mesajı verildi.