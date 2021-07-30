Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
AB uydusu Türkiye'deki yangınları görüntüledi
Avrupa Birliği'nin DEFIS uydusu, Akdeniz üzerinde Türkiye'deki orman yangınlarını görüntüledi.
Avrupa Birliği Komisyonuna bağlı Savunma Sanayisi ve Uzay Genel Müdürlüğü (DEFIS), Twitter hesabında "günün fotoğrafı" başlığıyla bir paylaşım yaptı.
"Birçok kontrol edilemeyen yangın Doğu Akdeniz'i etkiliyor." denilen mesaja iliştirilen uydu fotoğrafında, Mersin'den Kıbrıs'a ve Antalya'dan Akdeniz'e doğru dumanların yükseldiği görüldü.
Etiketler: Avrupa Birliği Akdeniz Bölgesi Orman Yangını
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