Avrupa Birliği Komisyonuna bağlı Savunma Sanayisi ve Uzay Genel Müdürlüğü (DEFIS), Twitter hesabında "günün fotoğrafı" başlığıyla bir paylaşım yaptı.

"Birçok kontrol edilemeyen yangın Doğu Akdeniz'i etkiliyor." denilen mesaja iliştirilen uydu fotoğrafında, Mersin'den Kıbrıs'a ve Antalya'dan Akdeniz'e doğru dumanların yükseldiği görüldü.