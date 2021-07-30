Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Canımız yandı. Nefesimiz yandı. Hep birlikte yeşerteceğiz. Müsterih olun. 'http://GelecegeNefes.com' adresine gelerek yanan ağaçlarımızın her birinin yerine misliyle dikeceğimiz fidanlarımıza adınızı vererek sahiplenin. Geleceğe nefes olalım."