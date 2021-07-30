Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 21:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Pakdemirli: Yanan ağaçların yerine misliyle fidan dikilecek
[Fotoğraf: AA]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan ağaçların yerine misliyle fidan dikileceğini belirterek, "Hep birlikte yeşerteceğiz. Müsterih olun" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Canımız yandı. Nefesimiz yandı. Hep birlikte yeşerteceğiz. Müsterih olun. 'http://GelecegeNefes.com' adresine gelerek yanan ağaçlarımızın her birinin yerine misliyle dikeceğimiz fidanlarımıza adınızı vererek sahiplenin. Geleceğe nefes olalım."
Canımız yandı.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 30, 2021
Nefesimiz yandı.
Hep birlikte yeşerteceğiz.
Müsterih olun.https://t.co/dZy6Rem7Iu adresine gelerek yanan ağaçlarımızın her birinin yerine misliyle dikeceğimiz fidanlarımıza adınızı vererek sahiplenin.#GeleceğeNefes olalım. pic.twitter.com/cK060cOSrW
Etiketler: Bekir Pakdemirli Orman Yangını
Son Haberler
- 22:57
- 22:47
- 22:42
- 22:32
- 22:44
Sıradaki Haber
22 bin 83 yeni vaka
Yükleniyor lütfen bekleyiniz