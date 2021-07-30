Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 23:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yangında kimlik ve pasaportlarını kaybedenler ücretsiz yenileyebilecek
Yangın bölgesinde kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaportunu kaybeden vatandaşlar, belgelerini ücretsiz yenileyebilecek.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Twitter hesabından, yangın bölgeleriyle ilgili bir duyuruyu paylaştı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Yangın bölgelerinde, geçerli T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi ve Pasaportunu yangın nedeniyle kaybeden vatandaşlarımız; Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi ve Pasaportunu nüfus müdürlüklerimizden hiçbir ücret ödemeden yenileyebilecektir."
Yangın bölgelerinde, geçerli T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi ve Pasaportunu yangın nedeniyle kaybeden vatandaşlarımız; Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi ve Pasaportunu nüfus müdürlüklerimizden hiçbir ücret ödemeden yenileyebilecektir @TC_icisleri#HayatınızınHerAnında pic.twitter.com/UrhCUG5kle— Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (@TCNufus) July 30, 2021
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