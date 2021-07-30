Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Twitter hesabından, yangın bölgeleriyle ilgili bir duyuruyu paylaştı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yangın bölgelerinde, geçerli T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi ve Pasaportunu yangın nedeniyle kaybeden vatandaşlarımız; Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi ve Pasaportunu nüfus müdürlüklerimizden hiçbir ücret ödemeden yenileyebilecektir."