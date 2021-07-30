Birleşmiş Milletler Yardım Misyonun (UNAMA)’dan yapılan açıklamada, Herat'taki ofisin muhalif grupların havanlı saldırısına uğradığı açıklandı.

Saldırı sonucu 1 Afgan korumanın yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, diğer korumaların yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, BM sivil personeline ve ofislerine yönelik saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğu ve savaş suçu kabul edilebileceği vurgulandı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise BM ofisi korumalarının savaş sırasında zarar görmüş olabileceği ve artık militanların bölgeye ulaşmasıyla güvende olunacağı iddia edildi.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Taliban militanlarının dün gece saatlerinde Herat vilayetinde başlattığı saldırıda karşılıklı çatışmalar devam ediyor.

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

407 ilçenin 150'den fazlasını ele geçirdi

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban, Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 260'ı geçtiğini savunuyor.

Ülkede, 34 vilayet merkezi hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor.