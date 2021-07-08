Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 21:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Biden: Afganistan'daki askeri misyonumuz 31 Ağustos'ta sona erecek
ABD Başkanı Joe Biden, "Afganistan'daki askeri misyonumuz 31 Ağustos'ta sona erecek. Taliban, askeri açıdan 2001'den bu yana en güçlü durumda. Orada kalsaydık askerlerimiz daha çok saldırıya uğrayacaktı" dedi.
Biden, "Afganistan'da bütün ülkeyi kontrol eden tek bir hükümetin olma olasılığı çok düşük." ifadesini kullandı.
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