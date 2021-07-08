Başkent Beyrut'un kuzeyindeki Gusta ormanlık bölgesinde sivil bir eğitim uçağı düştü.

Düşen uçakta bulunan 3 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olay yerine anında sivil savunma ekibi ile güvenlik birimleri intikal etti ve soruşturma başlatıldı.

Haberde uçağın düşme sebebiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.