Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 18:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lübnan'da sivil eğitim uçağı düştü: 3 ölü
[Fotoğraf: Arşiv]
Lübnan'da sivil eğitim uçağı henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Başkent Beyrut'un kuzeyindeki Gusta ormanlık bölgesinde sivil bir eğitim uçağı düştü.
Düşen uçakta bulunan 3 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Olay yerine anında sivil savunma ekibi ile güvenlik birimleri intikal etti ve soruşturma başlatıldı.
Haberde uçağın düşme sebebiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.
Etiketler: Lübnan
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