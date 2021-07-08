Belçika'da Parlamento oturumlarında cep telefonu ile ilgilenen, bu yüzden dikkati dağılan milletvekilleri yüz tanıma programıyla tespit ediliyor.

Dries Depoorter adlı teknoloji şirketinin geliştirdiği uygulama, internetten yayımlanan oturumlarda cep telefonu ile uzun süre ilgilenen vekilleri saptamakla kalmıyor, bu vekilleri Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarında da etiketleyerek ifşa ediyor.

Vekillere toplantıya odaklanmaları mesajı veriliyor.