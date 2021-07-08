Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 17:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Belçika'da "dikkati dağılan" milletvekilleri yapay zeka ile tespit ediliyor
[Fotoğraf: Reuters]
Belçika'da Parlamento toplantılarında dikkatini cep telefonuna veren milletvekillerini saptayacak bir uygulama geliştirildi.
Belçika'da Parlamento oturumlarında cep telefonu ile ilgilenen, bu yüzden dikkati dağılan milletvekilleri yüz tanıma programıyla tespit ediliyor.
Dries Depoorter adlı teknoloji şirketinin geliştirdiği uygulama, internetten yayımlanan oturumlarda cep telefonu ile uzun süre ilgilenen vekilleri saptamakla kalmıyor, bu vekilleri Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarında da etiketleyerek ifşa ediyor.
Vekillere toplantıya odaklanmaları mesajı veriliyor.
Etiketler: Belçika Yapay Zeka
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