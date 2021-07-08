Lüksemburg Devlet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bettel, hastanedeki 4 günlük tedavisinin tamamlanmasının ardından evine gönderildi.

Sağlık durumu düzelen Bettel'in, cuma gününden itibaren evden çalışmaya başlayacağı açıklandı.

AB Liderler Zirvesi'ne katılmıştı

48 yaşındaki Bettel'in COVID-19'a yakalandığı, 27 Haziran'da açıklanmıştı. Ateş ve baş ağrısı gibi hastalık belirtileri gösteren Bettel, 4 Temmuz'da hastaneye kaldırılmıştı.

Lüksemburg Başbakanı Bettel, 24-25 Haziran'da, AB Liderler Zirvesi'ne katılmış, buna rağmen diğer liderlerle yakın temas içinde olmadığı kaydedilmişti.

Bettel'e, 6 Mayıs'ta AstraZeneca'nın COVID-19 aşısının ilk dozu uygulandığı, hastalanmadan önce 1 Temmuz'da ikinci doz için randevusunun bulunduğu belirtilmişti