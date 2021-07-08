Aftonbladet gazetesine açıklamada bulunan İsveç Aşı Koordinatörü Başkanı Richard Bergström, 2 doz uygulanan COVID-19 aşılarına ek olarak 3'üncü dozun da sonbaharla birlikte uygulanmaya başlanacağını ve 4'üncü doz için de planlama yapıldığını söyledi.

2 doz aşı yapılanlarda bulaşıcılığı yüksek Delta varyantına yakalananların olduğunu vurgulayan Bergström, "Virüs mutasyona uğradığı için 2'nci aşılamalara rağmen COVID-19'un yayılması birçok ülkede artıyor. İsrail'deki nüfusun yarısından fazlası tam olarak aşılanmış olmasına rağmen Delta varyantına yakalananlar bulunuyor. Aşıda 3'üncü doz bunun için gerekli." dedi.

Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu ülkede COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 642'e çıktı. Ülkede vaka sayısı da 1 milyon 92 bin 308'e yükseldi.