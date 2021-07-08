İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, ülkenin en önemli elektrik santrallerinden birinde büyük şehirlere elektrik tedarik etmekle görevli üç personelin devrim karşıtı gruplarla iş birliği yaptığı tespit edildi.

Görev yaptıkları elektrik santralindeki elektrik tedarikiyle ilgili bölümde "sabotaj planlamak ve büyük kentlerde yaygın elektrik kesintileri oluşturmaya çalışmakla" suçlanan 3 personelin gözaltına alındığı açıklandı.

Güvenlik güçleri tarafından sorgulanan söz konusu personelin ülke dışındaki devrim karşıtı gruplar tarafından yönlendirildiklerini itiraf ettikleri öne sürüldü.

Elektrik kesintileri protestolara yol açtı

İran'da yaz aylarında elektrik tüketiminin artması nedeniyle neredeyse her yıl yaşanan elektrik kesintileri bu yıl yaygın kesintilere dönüştü. İranlı yetkililer, önce ülkedeki kripto para üretim tesislerinin elektrik kesintilerinin kaynağı olduğunu açıklamıştı.

Dünyada en çok kripto para üretiminin yapıldığı ülkelerden İran'da kripto para madenciliği faaliyetleri 26 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla 22 Eylül'e kadar askıya alınmıştı. Ülkedeki kripto para madenciliği çiftlikleri kapatılmış ve yaklaşık 200 bin madencilik cihazına el konulmuştu.

Buna rağmen yaygın elektrik kesintileri devam edince 5 Temmuz'da bazı kentlerde protesto gösterileri düzenlenmişti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde bazı protestolar sırasında rejim karşıtı sloganlar atıldığı görülmüştü.

Ruhani'den özür

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 6 Temmuz'da yaptığı konuşmada, ülke genelinde meydana gelen kesintiler nedeniyle halktan özür dilemişti.

Ülkede 20 Haziran'da Buşehr kentindeki nükleer santralin faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştu. Santraldeki faaliyetlerin, ülkedeki elektrik sıkıntısı nedeniyle durdurulmuş olabileceğine dair iddialar bazı medya organlarında yer almıştı.