NASA Yöneticisi ve eski astronot Bill Nelson, insanların evrende kendi varlığının dışında akıllı yaşam olduğuna dair bir işaret alacağına dair inancını koruyor.

Konuyla ilgili olarak, daha önce birtakım açıklamalarda bulunan Nelson, ikinci kez insanların evrende yalnız olmayabileceğini söyledi.

Nelson, evrenin yaşı ve genişliğine işaret ederek, evrende muhtemelen başka yaşamların var olduğunu yineledi. Buna dair bir gösterge alacaklarını da öne sürdü.

78 yaşındaki eski astronot konuyla ilgili olarak "13,5 milyar yıllık bir evrene sahipseniz, başka bir güneş ve bizimki gibi bir atmosfere sahip bir gezegen vardır" dedi.

NASA uzaylı yaşam arıyor

Nelson, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Mars'ta, diğer gezegenlerde, kozmosta yaşam arıyoruz, yaşanabilir bir atmosfere sahip gezegenlere sahip diğer güneşleri belirlemeye çalışıyoruz.”

NASA'nın Ingenuity helikopteri hali hazırda Kızıl Gezegende, misyonun hedeflerinden biri olarak fosilleşmiş yaşam kanıtları arıyor.

Karşılaştık ama tanışmadık açıklaması

Pentagon'un geçen ay tanımlanamayan hava cisimleri ile ilgili raporunun yayınlanmasından sonra Nelson, gizli versiyonu gördüğünü ve orada açıkça bir şey olduğuna inandığını söylemişti.

Nelson, Haziran ayı sonlarında CNN'e verdiği demeçte, "Biz bunun bir düşman olduğunu düşünmüyoruz. Fakat henüz bir iletişimimiz yok” demişti.