Tropikal kasırga ABD'de etkisini sürdürmeye devam ediyor. ABD'nin Florida eyaletindeki yetkililer fırtına nedeniyle bir ağacın devrilerek iki arabaya çarpması sonucu bir kişinin öldüğünü söyledi.

Tropik fırtına ve hortum güneydoğu Georgia'daki bir donanma üssündeki kamp alanında ise 10 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Kasırga sebebiyle Georgia-Florida eyalet hattının her iki tarafında yaklaşık 35 bin ev ve işyerinin elektriksiz kaldığı ifade ediliyor.

Ulusal Kasırga Merkezi, Elsa'nın hızının Güney Carolina'nın güneyine doğru ilerlerken saatte 65 kilometreye düştüğünü belirtti.

Elsa kasırgasının cuma günü ABD'nin kuzeydoğusuna yakın bir noktadan geçmesi bekleniyor.

Jacksonville Belediye Başkanı Lenny Curry, kasırgaya karşı sürücüleri yoldan uzak durmaya çağırdı.

Birden fazla karavanı deviren kasırga, bu araçlardan birini yaklaşık 61 metre uzaklıktaki göle uçurdu.

Çöken binada kurtarma çalışmaları sürüyor

Fırtına, 24 Haziran'da Miami bölgesinde çöken apartmanın enkazında hayatta kalanları ve cesetleri aramayı da zorlaştırdı.

Ekipler fırtınaya rağmen arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

