Türkiye'den 50 gönüllü "Barış Yürüyüşü"ne katıldı
Bosna Hersek’te Srebrenitsalı kurbanlar anısına düzenlenen "Barış Yürüyüşü" için yola çıkıldı. Bu yıl 17’nci kez düzenlenen yürüyüşe Türkiye’den de yaklaşık 50 gönüllü katıldı.
Bosna Hersek’te Srebrenitsa Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Barış Yürüyüşü" başladı.
Yürüyüşe katılan gönüllüler Nezuk kasabasında toplandı.
Srebrenitsa Soykırımı'ndan kurtulmak isteyen binlerce sivil Boşnak bu yola çıkmıştı ancak "ölüm yolu" binlercesinin hayatına mal oldu.
Şimdi bu yolda bir taraftan soykırım kurbanları anılırken diğer taraftan barış mesajı veriliyor.
Türk Kızılay, ikram aracıyla bölgede
Türk Kızılay gönüllüleri de mobil ikram aracıyla Barış Yürüyüşü'nde yerini aldı. Yürüyüş güzergahında katılımcılara gıda, su ikramında bulunuluyor. İlk yardım ve sağlık hizmetlerine gönüllü destek veriliyor.
Barış Yürüyüşü,10 Temmuz’da Srebrenitsa kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Merkezi’nde son bulacak.
Kamera: Adis Patkoviç