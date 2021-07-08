Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da temaslarda bulunan Başbakan Viktor Orban, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamada bulunan Orban, Orta Avrupa ülkelerinin kısa vadeli çıkarlarının, uzun vadeli çıkarlarından daha önemsiz olduğunu anlaması gerektiğinin altını çizdi.

"Kitlesel göç sorunuyla karşı karşıya kalacağız"

Orban, "Ülkelerin birbirlerine yardım etmesi gerekiyor. Zira rüzgarın yönü değişebilir, komşu ülkenin yardımına ihtiyaç duyulabilir. Orta Avrupa ülkeleri bunu anlamazsa istikrardan söz edilemez." dedi.

Küresel bir sorun olan COVID-19 salgınıyla mücadelenin başarılı bir şekilde devam ettiğini anımsatan Orban,"Yakın zamanda yine hepimizin yakından bildiği kitlesel göç sorunuyla karşı karşıya kalacağız." dedi.

"Sırbistan, bu bölgede istikrar için kilit rol oynuyor"

Macaristan Başbakanı Orban, Sırbistan'ın son yedi yıldır büyük gelişim gösterdiğini belirterek, "Sırbistan, bu bölgede istikrar için kilit rol oynuyor." diye konuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihin en iyi seviyesinde seyrettiğini anımsatarak, "Szijjarto, Sırbistan'ın bir an önce AB üyesi olması gerektiğini her fırsatta belirtmiştir. Bu davranışıyla Sırbistan devlet nişanını hak etmiştir." şeklinde konuştu.

Macaristan-Sırbistan ilişkileri

Macaristan ile Sırbistan arasındaki ticaret hacminin bu yıl 2 milyar euroyu geçmesini hedeflediklerini kaydeden Vucic, "Macar firmaları, Sırbistan'da geçen yıl 16 önemli yatırım gerçekleştirmiştir. Bu da Macaristan'ın Sırbistan'la dostane ilişkilerini muhafaza etmeye çalıştığının göstergelerinden biridir." diye konuştu.

Macaristan'ın, Batı Balkan bölgesinde istikrar sağlayıcı bir rol üstlendiğini anımsatan Vucic, "Macaristan'a Sırbistan'ın AB üyeliğine verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu yolda Sırbistan'ı desteklediğini belirten çok ülke var, ancak bunu sizin gibi açık ve cesur bir şekilde yapanların ve eleştirilerin hedefi olmayı göze alanların sayısı az. " ifadelerini kullandı.

"AB, Batı Balkan ülkeleri olmadan eksik kalacak"

Vucic, Güneydoğu Avrupa ile Batı ve Orta Avrupa'nın ulaşım altyapısı açısından önem teşkil eden Belgrad-Budapeşte Demiryolu Projesi'nin hızlandırılması için her iki tarafın da elinden geleni yaptığını aktardı.

Sırp lider, ülkesinin yalnızca Macaristan ile değil, diğer Vişegrad Grubu ülkeleriyle de ilişkilerini geliştirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kendisine takdim edilen devlet nişanını taşımanın gurur verici olduğunu belirten Macar Bakan Szijjarto ise "AB, Batı Balkan ülkeleri olmadan eksik kalacaktır." dedi.