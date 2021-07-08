İngiltere’de pandemi krizi yaz ayları ile birlikte derinleşirken hastanelerdeki yoğunluk yine yüksek seviyelere çıktı.

Leeds Teaching Hospitals Trust, COVID-19 vakalarındaki artış yüzünden uzun bir süredir bekleyen kanser hastalarının ameliyatlarını iptal etmek zorunda kaldı.

Hastane yönetiminin konuya ilişkin maili basına sızdı. Mesajda hastanedeki vaka artışının yönetilemeyecek düzeye ulaştığı belirtilerek iki COVID-19 bölümünün dolduğu için başka bir COVID-19 bölümünün açılması gerektiği ifade edildi.

Leeds Teaching Hospitals Trust'ın Baştabibi Dr. Phil Wood şunları söyledi:

"Her hastanın bakımı bizim için önemli olsa da, acil tedaviye ihtiyaç duyan hastalara öncelik verilmesini sağlamak için bazı planlanmış ameliyatları ertelemek zorunda kaldık.Tüm kanser hastalarımıza, kıdemli klinisyenlerden oluşan kişisel tedavi planları veriliyor. Durumu sürekli gözden geçiriyoruz ve tüm hastalarımız için zamanında ve güvenli bakım sağlamayı taahhüt ediyoruz.”

Bu arada hastane bir siber saldırıyla karşı karşıya kaldı, ancak klinik hizmetleri saldırıdan etkilenmedi.

Yaz sonu rekor artış bekleniyor

Sağlık Bakanı Sajid Javid, ülkenin virüsle yaşamayı öğrenmesi gerektiğini söyledi ve enfeksiyonların bu yaz sonunda günde 100 bine ulaşabileceği konusunda uyardı.

Yaz dalgasının Ulusal Sağlık Hizmeti üzerindeki etkisinin daha birçok ameliyatın iptal edilmesine yol açmasından endişe ediyor.