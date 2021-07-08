Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Volkswagen (VW) Grubu’na 502 milyon 362 bin euro, BMW’ye ise 372 milyon 827 bin euro para cezasının verildiğini açıkladı.

Açıklamada, bir diğer Alman otomotiv şirketi Daimler’in ise tekel girişiminin bir parçası olmasına rağmen, grubun varlığını ifşa etmesi nedeniyle 727 milyon euroluk para cezasından kurtulduğu belirtildi.

Açıklamada, VW Grubu'nun bir parçası Audi ve Porsche dahil, tüm şirketlerin kartel kapsamında olduklarını kabul ettikleri ve konuyu çözüme kavuşturmayı kabul ettikleri hatırlatıldı.

İlk kez teknik iş birliği tekelcilik karşıtı kuralları ihlal etti

AB Komisyonu’nun açıklamasında, söz konusu otomobil şirketlerinin 2006- 2014'te egzoz emisyonlarının temizliğini kasıtlı olarak sınırladığı, daha temiz teknolojilerin piyasaya sürülmesini geciktirmek için gizli anlaşma yaptığı kaydedildi.

Volkswagen’in dizel emisyon skandalıyla ilgili şimdiye kadar 32 milyar eurodan fazla ceza ve tazminat ödemek zorunda kaldığının hatırlatıldığı açıklamada, komisyonun son kararıyla yasal zeminde yeni bir çığır açtığı, ilk kez teknik iş birliğinin tekelcilik karşıtı kuralları ihlal olarak değerlendirildiğinin altı çizildi.