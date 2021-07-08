Tayvan yerel basınındaki haberlere göre, dün öğleden sonra başlayan depremler, Tayvan Adası’nın doğusundaki Hualien kentinde etkisini gösterdi.

Yetkililer, son 24 saatte yaşanan en az 15 depremde ölü ya da yaralanan olmadığı bilgisini paylaştı.

Depremlerin 3,1 ile 5,4 büyüklüğü arasında olduğu belirtilirken, yerin 5 ila 14,2 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.