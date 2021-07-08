Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 13:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cezayir'de orman yangınlarının imdadına sağanak yetişti
Orman yangınlarıyla mücadele eden Cezayir'de bir anda bastıran sağanak bölge halkı ve itfaiyecileri sevindirdi.
Cezayir’in kuzeydoğusundaki Henşela eyaletinde meydana gelen dev orman yangınlarını söndürme çalışmaları sırasında aniden sağanak başladı. Etkili sağanak hem itfaiyecileri hem de bölge halkını sevindirdi.
Yangınla mücadele edenlerin dakikalarca süren sevinç tezahüratı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Ülkenin yıllardan bu yana gördüğü en büyük orman yangınları Henşela eyaletinde günlerdir devam ediyor.
Orman yangınları 500 itfaiye personelinin katıldığı söndürme çalışmaları ve sağanağın sayesinde büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Çıkan yangınlar sonucu yaklaşık bin 500 hektar arazi orman küle döndü.
Etiketler: Cezayir
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