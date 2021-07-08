Cezayir’in kuzeydoğusundaki Henşela eyaletinde meydana gelen dev orman yangınlarını söndürme çalışmaları sırasında aniden sağanak başladı. Etkili sağanak hem itfaiyecileri hem de bölge halkını sevindirdi.

Yangınla mücadele edenlerin dakikalarca süren sevinç tezahüratı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ülkenin yıllardan bu yana gördüğü en büyük orman yangınları Henşela eyaletinde günlerdir devam ediyor.

Orman yangınları 500 itfaiye personelinin katıldığı söndürme çalışmaları ve sağanağın sayesinde büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Çıkan yangınlar sonucu yaklaşık bin 500 hektar arazi orman küle döndü.