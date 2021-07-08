Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, haftalık olağan basın toplantısında, kıtanın geçen hafta ikinci dalgadaki zirve noktasını geçerek yeni bir rekor kırdığını ve vaka sayılarının bir önceki haftaya oranla 251 bin arttığını söyledi.

Yeni vakaların peş peşe 7'nci haftada da arttığına değinen Moeti, "Afrika için en kötüsü henüz yaşanmadı." dedi.

Kıtada sadece 16 milyon kişi tam olarak aşılandı

16 ülkede vaka artışlarının sürdüğünü ve artışın olduğu ülkelerden 10'unda Delta varyantının görüldüğünü belirten Moeti, kıtanın virüs varyantlarına ilişkin yeterli bilgiyi toplamakta zorluk çektiğinin altını çizdi.

Afrika'da yapılan aşı, dünyadaki aşılamanın yüzde 1,6'sına denk gelirken, kıtada sadece 16 milyon kişi tam olarak aşılandı.

Afrika'da vaka sayısı 5 milyon 800 bini geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı 149 bini aştı.