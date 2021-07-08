Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 16:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı kabul etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.
Görüşmede, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de yer aldı.
Etiketler: Ersin Tatar KKTC Fuat Oktay
Son Haberler
- 16:58
- 17:00
- 16:53
- 16:56
- 16:44
Sıradaki Haber
İran'da Afganistan konulu görüşmede uzlaşı sağlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz