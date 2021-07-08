Olay İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Litvanya ziyareti sırasında yaşandı.

Sanchez, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile Siauliai Hava Üssü’nde, bir savaş uçağının tam da önünde ortak basın toplantısı düzenledi.

Ancak basın toplantısı başladıktan sonra, Litvanya Cumhurbaşkanı konuşurken iki liderin arkasında hareketlilik başladı. Pilotlar aceleyle savaş uçağına binerken korumalar devreye girdi.

Hareketliliğin, bir Rus savaş uçağının önceden bildirimde bulunmadan Litvanya hava sahasına girmesi sebebiyle yaşandığı belirtildi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Rusya'yı saldırgan politika izlemekle suçladı; NATO'nun caydırıcılığına vurgu yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise söz konusu Rus uçağının başka ülkelerin hava sahasını ihlal etmeden, uluslararası kurallara uygun biçimde uçtuğunu savundu.