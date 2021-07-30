Washington Post'un ABD'deki araştırmalardan derlediği belgelere göre, COVID-19'un Delta varyantının su çiçeği kadar bulaşıcı seyrettiği ve soğuk algınlığı, grip, çiçek hastalığı ve ebola virüsünden daha bulaşıcı enfeksiyonlara neden olduğu açıklandı.

ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Delta varyantı tehlikesi sebebiyle "savaşın değiştiğini" belirterek, COVID-19'la mücadele yöntemlerini farklılaştırdı.

Bu kapsamda CDC aşılananlar dahil herkese maske önermek, doktorlar ile diğer sağlık çalışanlarının aşılanmasını talep etmek gibi yeni önlemleri dikkate almaya başladı.

Aşılı kişilere “maske takmaya devam” tavsiyesi

Aşılı kişilerin virüslerin yoğun olduğu yerlerde maske takmaya devam etmelerini tavsiye eden CDC, belgelerin aşı sonrası enfeksiyonların en az aşılanmamış kişilerde olduğu kadar bulaşıcı olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Massachusetts'in Provincetown şehrindeki Cape Cod kasabasında aşılanmış kişiler arasında da büyük bir salgın görüldüğü vurgulandı.

Delta varyantının alfa varyantından daha büyük risk oluşturabileceğini gösteren çalışmalara atıfta bulunann CDC, ocak ayından bu yana COVID-19 hastaları arasında hastaneye yatışların ve hastane içi ölümlerin artan bir bölümünü aşılamadan sonra enfekte olan kişiler oluşturduğu bilgisini paylaştı.