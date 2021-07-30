Amerikan Donanması, amfibi hücum gemisi USS Bonhomme Richard'ta (LHD-6) çıkan yangını kasten başlattığı iddiasıyla gemi mürettebatındaki denizci hakkında suç duyurusunda bulundu.

Geminin eski haline gelebilmesi için yaklaşık 3 milyar dolar harcama yapılması gerektiği açıklandı. Devasa askeri geminin yanma görüntüleri ABD'nin Kaliforniya eyaletinden dünya gündemine düşmüştü.

Yangın 4 günde söndürülmüştü



2020 yılının Temmuz Ayı'nda çıkan yangın, 4 günde söndürülebilmiş olayda 21 kişi yaralanmıştı.



İşte bu yangınla ilgili soruşturma da önemli bir aşamaya gelindi. ABD Donanma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gemideki mürettebattan birinin yangına sebep olduğuna dair yeterli kanıtların olduğu açıklandı.

Yangını kasten çıkarmakla suçlanacak



Söz konusu kişinin, yangını kasten çıkarmakla suçlanacağı ve soruşturmanın askeri yargı sistemi içerisinde değerlendirilebilecek noktaya geldiği vurgulandı.



2012 yılında hizmete giren USS Bonhomme Richard adlı geminin yeniden hizmete girebilmesi için milyarlarca doların gözden çıkarılması gerektiği değerlendiriliyor. Donanma yetkilileri, gemiyi restore etmenin en az 2 milyar dolara mal olacağını söyledi.



Geminin yaklaşık yüzde 60'ının değiştirilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar bunun beş ila yedi yıl sürebileceğini söylüyor.