Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 19:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bosna Hersek'ten Türkiye'ye taziye mesajı
[Fotoğraf: Getty]
Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.
Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na gönderdiği taziye mesajında, yangınlarda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.
“Bosna Hersek halkı sizinle"
Kurtarma çalışmalarının başarılı şekilde sonuçlanması temennisinde bulunan Turkovic, "Türkiye'nin bu felaketle başa çıkmayı başaracağına ve olabildiğince az kayıp vereceğine inanıyoruz. Bosna Hersek halkı sizinle" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı
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