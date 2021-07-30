İtalya’nın batısındaki Sardinya adasında geçen hafta sonu Oristanese kırsalında 20 bin hektar arazinin yandığı, 1500 kadar kişinin yerinden olduğu büyük yangının ardından Sivil Savunma Ajansı tarafından yeni yangınların çıkabileceği bu nedenle riskin yüksek olduğu açıklandı.

Sivil Savunma Ajansı bölge temsilciliği, Sardinya'da sıcaklıkların 37 dereceyi aşıp 40 dereceyi ulaşabileceğine dikkati çekerek Sardinya geneli bugün ve yarın için "turuncu" kategoriye alındı.

Sicilya adasında ve Kalabriya bölgesinde yangın devam ediyor

Bu arada, yeni yangın riskinin devam ettiği Sardinya adası dışında Sicilya adası ve ülkenin güneyindeki Kalabriya bölgesinde de küçük ölçekli orman yangınlarının devam ediyor.

Yangınları söndürme çalışmaları hem havadan hem de karadan sürüyor.

2 bin 500 hektarlık alan yandı

Orman yangınlarından etkilenen bir diğer ülke de İspanya oldu.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Katalonya bölgesinde geçen cumartesi başlayıp bu hafta ortasına kadar devam eden yangında 1700 hektarlık bir alan yandı.

Albacete vilayetinde de hafta boyunca süren yangınlarda 2 bin 500 hektarlık alan küle döndü.

İrili ufaklı yangınların devam ettiği ülkede aşırı sıcaklar dolayısıyla yangın riskine dair bazı belde ve bölgelerde yerel halkın uyarıldığı açıklandı.