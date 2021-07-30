Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 18:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de otobüse bombalı saldırı: 4 ölü
Somali'nin Kismayo şehrinde futbolcuları taşıyan bir otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, Kismayo şehrinde futbolcuları taşıyan otobüse terör saldırısı yapıldı.
Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
Otobüste yaşanan patlamanın yola yerleştirilen bir patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu meydana geldiği ileri sürülüyor.
Etiketler: Somali
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