Steven Bouquet, Ekim 2018 ile Haziran 2019 arasında Brighton çevresinde 9 kediyi öldürdü, 7 kediyi de yaraladı.

‘Brighton kedi katili’ olarak adlandırılan 54 yaşındaki zanlı Bouquet, suçlamaları reddetse de Hove Crown Mahkemesi'nde beş yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

5 yıldan fazla hapis cezası

Steven Bouquet’i mahkum eden Yargıç Jeremy Gold QC, kedilere yapılan saldırılar için beş yıl ve kesici alet (bıçak) bulundurmaktan üç ay hapis yatacağını söyledi.

Steven Bouquet: Brighton kedi cinayetlerinden suçlu adam

Bouquet daha önce kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmiş ve polis sorgusunda "hayvanlar için tehdit oluşturmadığını" söylemişti.

Sussex Polisi, kedi katili Bouquet’i Mayıs 2019'da dokuz aylık ‘Hendrix' isimli bir kediyi Crown Gardens'ta bıçaklanmasıyla takibe almıştı.

Hendrix, tek bir bıçak yarasından aldığı ağır yarayla kanlar içinde eve döndüğünde sahipleri evdeydi. Hendrix olay yerinden kaçmayı başardı ancak daha sonra aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.

Kayıp kedilerle ilgili sayfalara giriyordu

Sahipleri kan izini takip ettiklerinde, bir yıl önce kendi kedisi de saldırıya uğrayan bir komşunun kurduğu güvenlik kamerasını fark etti.

Bouquet'in telefonunda yapılan incelemelerde iki ölü kedinin fotoğrafları ve evinde kedi DNA'sı olan bir bıçak bulundu. Bouquet'in bilgisayarında ise şehirdeki kayıp kedilerle ilgili bir web sitesine defalarca eriştiğini tespit etti.