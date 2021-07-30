İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan ve can kayıpları ile maddi zarara yol açan orman yangınlarından üzüntü duyduklarını ifade etti.

Hatibzade, İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, orman yangınları nedeniyle Türkiye yönetimi ve halkı ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

İranlı yetkili, yangınlarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, yardım etmeye hazır olduklarının altını çizdi.

Pakistan'dan taziye mesajı

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Türkiye’nin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk hükümetine ve Türkiye’deki kardeşlerine ölümcül orman yangınlarında can ve mal kayıpları dolayısıyla başsağlığı dileğinde bulunarak ülkesinin desteğini ilettiğini belirtti.

Senatör Faysal Cavid Han da yangınlarda hayatını kaybedenler için taziyelerini ileterek yaralılara da acil şifalar diledi.