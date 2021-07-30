Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazakistan LinkedIn’i yeniden erişime açtı
[Fotoğraf: AP]
Kazakistan'da, reklam ihlalleri gerekçesiyle yasaklanan sosyal paylaşım platformu LinkedIn’i yeniden erişime açıldığı duyuruldu.
Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, LinkedIn’in ülke sınırlarında yasaklanmasının ardından şirketin bölge temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirildiği kaydedildi.
Açıklamada, görüşmelerin ardından söz konusu sosyal paylaşım platformunun yasa dışı içerikleri kaldırdığına işaret edilerek "Bu bağlamda, kullanıcılar için LinkedIn’e yeniden erişim sağlandı." denildi.
27 Temmuz'da yasaklanmıştı
Kazakistan, 27 Temmuz’da, çevrim içi kumar reklamını yapmak ve sahibi olmayan sahte hesaplar oluşturmak gibi reklam ihlalleri gerekçesiyle LinkedIn’e erişimi yasakladıklarını duyurmuştu.
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