Bosna Savaşı sırasında kuşatma altına alınan Saraybosna'nın can damarı olan, kentte sıkışıp kalan 10 binlerce insan için dünyaya açılan tek kapı vazifesi gören Umut Tüneli, bundan tam 28 yıl önce açıldı.

Saraybosna havaalanının altına sadece kürekle kazılarak 4 ay 4 günde inşa edilen tünel, şehre adeta hayat verdi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Saraybosna'nın dünyayla olan iletişimini sağladı

800 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 160 santimetre yüksekliğindeki tünelin zemini tahta bloklarla ve tomruklarla desteklendi. Bir süre sonra rayların da döşenmesiyle birlikte Saraybosna'nın dünyayla olan iletişimi sağlandı.

Kuşatma altındaki Saraybosna’da şehirdeki tüm giriş ve çıkışlar kapatılmıştı. Umut Tüneli sayesinde şehre gıda girişi sağlandı. Yardımlar 30 ay boyunca Boşnaklara ulaştırıldı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

25 metrelik kısmı ziyarete açık

Bugün müze olarak kullanılan tünelin sadece 25 metrelik kısmı ziyarete açık. Tünelin yapımında kullanılan malzemelerle birlikte Boşnak askerlere ait eşyalar sergileniyor.

Modern tarihin en uzun şehir kuşatmasına sahne olan Saraybosna’daki Umut Tüneli, yerli ve yabancı turistler tarafından da büyük ilgi görüyor.

Kamera: Adis Patkovic