İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Naftali Bennett ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, Ramat Gan kentindeki Sheba Tıp Merkezi'nde 3'üncü doz koronavirüs aşı kampanyasını başlattığı belirtildi.

Kampanyanın 60 yaş üstü ve 5 ay önce koronavirüs aşısının 2 dozunu olan kişileri kapsadığı aktarıldı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile eşi Michal Herzog da 3'üncü doz aşılarını yaptırdı.

İsrail Başbakanı Bennett, 3'üncü doz aşılamayla ilgili olarak, "İsrail'de yaşlıları korumak için bir aşı kampanyası başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Nüfusu 9 milyonu aşan İsrail, antivirüs aşısı alan çok sayıda kişiye rağmen ay başından bu yana enfeksiyon sayısında gözle görülür bir artışa tanık oluyor.

İsrail Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 140 COVID-19 vakasının tespit edildiğini, vakaların 167'sinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 5,7 milyon kişi (Pfizer-BioNTech) aşısının ilk dozunu, 5,3 milyonu 2'nci dozunu yaptırdı.