Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 15:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hindistan'da toprak kayması: Yol çöktü
Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinde toprak kayması nedeniyle yol çöktü. Olayda en az 204 kişi farklı noktalarda mahsur kaldı.
Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinde 707 Ulusal Otoyolu'nun Sirmaur ayağının 100 metrelik bölümü, bölgede meydana gelen toprak kayması nedeniyle saniyeler içinde çöktü.
Olayda can kaybı yaşanmadı.
Himachal Pradesh Afet Yönetim İdaresi, yerli halk ve turistler de dahil olmak üzere en az 204 kişinin Lahaul-Spiti bölgesinde farklı yerlerde mahsur kaldığını açıkladı.
Turistlerin tahliyesi için helikopter talebi
Eyalet hükümetinden, mahsur kalan turistlerin hava yolu ile tahliye edilmesi için helikopter göndermesi istendi.
Hindistan, muson mevsiminin başlamasıyla şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve toprak kaymalarıyla mücadele ediyor.
Etiketler: Hindistan
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