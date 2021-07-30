Çinli yetkililer geçen ay, Guangdong eyaletindeki Taishan tesisinde radyoaktif gazların birikmesinin yakıt çubuğundaki küçük bir hasara yol açtığını, endişeye gerek olmadığını açıklamışlardı.

Ancak santralin işletilmesine yardımcı olan Fransız nükleer firması Framatome, ABD hükümetinin bir sızıntı olasılığını araştırması gerektiğini bildirdi.

Reaktörün kapatılmasına karar verildi

China General Nuclear Power Group (CGN) "Fransız ve Çinli teknik personel arasındaki uzun görüşmelerden sonra, Taishan Nükleer Santrali’nde bakım için Ünite 1'i kapatmaya karar verdik" dedi.

CGN, tesisin her iki ünitesinin de güvenli ve istikrarlı operasyonlar sürdürdüğünü ve hatalı reaktörün tamamen kontrol altında olduğunu açıkladı.

Açıklamada, mühendislerin yakıt hasarının nedenini bulacağını ve hasarlı çubuğu değiştireceği belirtildi.

Aylardır radyoaktif gaz birikiyordu

Çin Çevre Bakanlığı, çekirdek ünitede 60 bin'den fazla yakıt çubuğu bulunduğunu ve hasarlı çubukların oranının "yüzde 0.01'den az" olduğunu açıklamıştı.

Akaryakıt üretimi ve nakliye gibi faktörler nedeniyle hasarı kaçınılmaz olarak nitelendirmişti.

Framatome'nin çoğunluk sahibi olan Fransız enerji devi EDF de daha önce Taishan'ın reaktörlerinden birinde gaz birikmesini bazı uranyum yakıt çubuklarının kaplamasının bozulmasına bağlamıştı.

EDF, yakıt çubuğu sorunu hakkında ilk olarak ekim ayında bilgilendirildiğini, ancak gaz birikimini yalnızca haziran ortasında öğrendiğini bildirdi.