Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 14:59Son Güncelleme: Kaynak: Washington Post
ABD First Lady'si Jill Biden operasyon geçirdi
Geçtiğimiz hafta sonu Hawaii'ye giden ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın ayağına bir cisim battı. Hastaneye kaldırılan ve operasyon geçiren Biden’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden resmi bir ziyaret için haftasonu Hawaii’deydi.
Tokyo olimpiyatları’nın açılışına katılmasının ardından bir başka ziyaret için eşine eşlik eden Jill Biden’ın ayağına bir cisim battı.
Jill Biden Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’nde başarılı bir operasyon geçirdi.
Joe Biden da operasyon boyunca hastanede kaldı.
First Lady Biden’ın Basın Sekreteri Michael LaRosa operasyon sonrası yaptığı açıklamada, “Yaraya nasıl bir cismin yol açtığı tespit edilemedi. Yara enfeksiyondan temizlendi ve hızlıca iyileşmesi bekleniyor” dedi.
Joe Biden ve First Lady daha sonra Beyaz Saray'a döndü.
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