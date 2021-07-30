ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden resmi bir ziyaret için haftasonu Hawaii’deydi.

Tokyo olimpiyatları’nın açılışına katılmasının ardından bir başka ziyaret için eşine eşlik eden Jill Biden’ın ayağına bir cisim battı.

Jill Biden Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’nde başarılı bir operasyon geçirdi.

Joe Biden da operasyon boyunca hastanede kaldı.

First Lady Biden’ın Basın Sekreteri Michael LaRosa operasyon sonrası yaptığı açıklamada, “Yaraya nasıl bir cismin yol açtığı tespit edilemedi. Yara enfeksiyondan temizlendi ve hızlıca iyileşmesi bekleniyor” dedi.

Joe Biden ve First Lady daha sonra Beyaz Saray'a döndü.