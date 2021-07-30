COVID-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 620 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke oldu.

Çin'i; 456 milyon 33 bin ile Hindistan, 344 milyon 70 bin ile ABD, 140 milyon 30 bin ile Brezilya, 91 milyon 570 bin ile Almanya, 84 milyon 520 bin ile İngiltere, 84 milyon 10 bin ile Japonya, 72 milyon 61 bin ile Türkiye, 71 milyon 910 bin ile Fransa, 67 milyon 540 bin ile İtalya, 65 milyon 960 bin ile Endonezya, 64 milyon 490 bin ile Meksika, 60 milyon 90 bin ile Rusya ve 55 milyon 710 bin ile İspanya izledi.

Dünya genelinde COVID-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 70 milyon dozu geçti.

Türkiye, en çok aşı yapılan 8'inci ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 72 milyon 61 bin 620 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8'inci sırada yer aldı. Ülke genelinde 40 milyon 715 bin 111 kişiye ilk doz, 26 milyon 574 bin 557 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Toplam vaka sayısı 197 milyon 525 bini geçti

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen COVID-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 197 milyon 525 bini aştı, 4 milyon 218 binden fazla kişi hayatını kaybetti.