Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 18:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Paris'te kuyumcu soygunu: 2 milyon euroluk mücevher çalındı
[Fotoğraf: Reuters]
Fransa'nın başkenti Paris'te bir kuyumcuya gün ortasında yapılan silahlı soygunda piyasa değeri 2 milyon euro değerindeki ziynet eşyaları çalındı.
Paris'in 4. bölgesindeki Vieille-du-Temple caddesinde yer alan Dinh Van kuyumcusu öğlen saatlerinde soyuldu.
Kuyumcuya silah, göz yaşartıcı gaz bombası ve elektrikli şok cihazıyla giren 2 kişi piyasa değeri 2 milyon euro değerindeki mücevheri alarak kayıplara karıştı.
3 gün önce de Paris’te kuyumcu soyulmuştu
Güvenlik güçleri şüphelenilen 2 kişi hakkında arama başlattı.
Paris’te 27 Temmuz'da da ünlü Chaumet kuyumcusu, silahlı soygunun hedefi olurken, hırsız yaklaşık 2 milyon euro değerindeki mücevherle kayıplara karışmıştı.
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