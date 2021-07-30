Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 20:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
KKTC'de dışarıda çalışmaya kısıtlama
[Fotoğraf: AA Arşiv]
KKTC aşırı sıcaklar nedeniyle 2 Ağustos- 30 Eylül tarihlerinde açık havada güneş altında 12.00-16.00 saatlerinde çalışma yapılması yasaklandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, hava sıcaklığının 40 derece ve üzerine çıktığı günlerde açık havada güneş altında çalışan işçilerin sağlığının korunması amacıyla çalışma saatlerini 07.00-12.00 ile 16.00-19.00 olarak belirledi.
Bakanlık, söz konusu tarihlerde 12.00-16.00 saatlerinde güneş altında çalışma yapılmasını yasakladı.
Etiketler: KKTC Hava Sıcaklıkları Hava Durumu
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