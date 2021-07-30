Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, tüm dünyada COVID-19 vakalarının yeniden tırmanışa geçtiğine dikkati çekti.

“Artış Delta varyantı kaynaklı”

Ghebreyesus, geçen hafta örgüte yaklaşık 4 milyon yeni COVID-19 vakası bildirildiğini, toplam vaka sayısının da 2 hafta içinde 200 milyonu geçmesini beklediklerini söyledi.

"Ortalama olarak, DSÖ'nün altı bölgesinin beşinde enfeksiyonlar son dört hafta içinde yüzde 80 arttı veya neredeyse iki katına çıktı. Afrika'da ölümler aynı dönemde yüzde 80 arttı. Bu artışın büyük bir kısmı, şu anda en az 132 ülkede tespit edilen yüksek oranda bulaşıcı Delta varyantından kaynaklanıyor."

Ghebreyesus, COVID-19'un ilk ortaya çıktığı günden bu yana DSÖ olarak virüsün değişime uğradığına ilişkin uyarıda bulunduklarını ifade etti.

Virüs değişmeye devam edecek

Şimdiye kadar virüsün 4 varyantının tespit edildiğini aktaran Ghebreyesus, salgın yayıldığı sürece daha fazla varyantın ortaya çıkacağı uyarısını yaptı.